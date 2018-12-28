Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, aralarında evinde sarı ve kırmızı yelekler ele geçirilen O.Y.'nin de olduğu şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Yelekler eşime ait"

Operasyon sırasında evinde 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirilen, örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen O.Y.'nin, yeleklerin eşine ait olduğunu söylediği belirtildi.

O.Y.'nin, eşinin Dünya Çevre Örgütüne üye olduğunu, yelekleri bu örgütün düzenleyeceği bir etkinlikte kullanmak için 1,5 yıl önce aldıklarını, o günden beri de evde bulunduğunu savunduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "hücre evi" olarak adlandırılan 28 adresine 24 Aralık'ta operasyon düzenlemişti. Operasyonda, Edirne'de görevliyken meslekten ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürülmüştü.

Adreslerden birindeki aramada, Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirilmişti. Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve gözaltına alındıklarında yapılacaklarını içeren talimatlar da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA