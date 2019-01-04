Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden, kırmızı ve mavi bültenle aranan Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen, Fransız vatandaşı 2 kadın ile zanlıların Bursa'da ev bulmalarına yardım eden kişinin de aralarında yer aldığı 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Kaynak: AA