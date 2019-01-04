Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar İlçesi Turgut Reis Caddesi'nde ikamet eden, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin doğal gaz vanasını açarak, intihara teşebbüs etmesi sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.

Ankara Pursaklar'da bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.https://t.co/23M7yjHvFg pic.twitter.com/ub7cszEEhI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ocak 2019

Açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişinin yaralandığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA