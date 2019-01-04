Türkiye
Komandolar Hakurk bölgesinde operasyonda
04 Ocak 2019 Cuma 18:54 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 18:54
Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait aralarında tanksavar silahının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Komandolar Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyon kapsamında arazi aramalarında teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirdi.
Bulunan malzemeler arasında üç AT-4 tanksavar silahı, RPG-7 roketatar silahı ile silaha ait 11 anti-tank mühimmatı, 10 sevk fişeği ve 200 biksi tüfeği mühimmatı da yer aldı.
Kaynak: AA
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