Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Şehzadeler Belediyesince eski Sümerbank arazisi üzerine yapılan Şehzadeler Park’a gece yarısı gizlice giren iki alkollü şahıs "Masal Park" alanında bulunan alandaki heykellere yöneldi.

Heykellerle fotoğraf çekilen şahıslar bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra başka bir alandaki heykellere yöneldi. Alkollü şüphelilerin karşılıklı olarak duran Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp selamlaşması dikkat çekti.

Yaşanan ilginç anlar parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Parkta ufak çapta maddi zarar veren şahıslar, polis ekiplerince aranıyor.

Kaynak: AA

