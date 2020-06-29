Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle yaklaşık 3 ay önce başlatılan operasyonlar kapsamında "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 110 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, cam düzenek, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kartuş ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.