Çeşme'de arıtma tesisinin borusu patladı, yollar göle döndü
İzmir'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu yollar göle döndü. Yoldaki atık su, vidanjörlerle tahliye edildi.
Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı.
Tonlarca atık su, patlayan borudan arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Taşma sonucu yollar atık suyla dolarken, etrafa kötü koku yayıldı.
Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta güçlük çekti.
Belediye ekipleri suyu tahliye etti
Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan atık su, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi.
4 saat sonra yol tekrar trafiğe açılırken, arıtma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı.
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