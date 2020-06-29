Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapmak için askerlik şubesine başvuran 22 yaşındaki B.C.B'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.

B.C.B. İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen ailesi ve ailesinin temaslı olduğu 53 evdeki 68 kişi için karantina kararı alındı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen evlere, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekilerek ikametlerin karantinaya alındığı uyarısı asıldı.

Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi'nde 22 Haziran'da başlatılan karantina uygulaması, Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sona erdirildi.

Kararın ardından, yerleşim merkezine giriş çıkışlar serbest bırakıldı.

Seydişehir Belediyesi ekipleri de toprak döktüğü tali yollardaki setleri kaldırarak yolları trafiğe açtı.

Kesecik Mahallesi Muhtarı Muhtarı Cafer Sayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki karantinanın kaldırıldığını ancak bazı evlerde uygulanan karantina uygulamasının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Sayhan, "Bazı hanelerimizde tedbirler devam ediyor. Bu adreslerde kalan ailelerin evlerinde izolesi ve takibi sürecek." diye konuştu.

Kütahya'da 1 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşildere (Darıcı) köyünde, Koronavirüs (COVID -19) pozitif vaka tespit edilmesi üzerine 1 evin karantinaya alındığı belirtildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, Yeşildere köyündeki 1 hanede koronavirüs pozitif vaka sebebiyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kurulda alınan diğer karalar doğrultusunda, camilerde maske takmayanlara 900 TL , sosyal mesafe kuralına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 3 bin 150 TL , kişisel ve genel temizlik kurallarına uymayanlara ise İl İdaresi Kanununun 66’ıncı maddesine göre 392 TL. idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca ev karantinası ve bildirim yükümlülüğü kuralına uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanununun 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağı aktarıldı.