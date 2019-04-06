Bursa Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişileri takibe aldı.
Karacabey'de çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 53 gram bonzai, 11 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyonda 7 kişi suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Şüpheli T.E ve Y.E.O, savcılık tarafından serbest kalırken, T.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA