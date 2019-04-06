Türkiye
Şırnak'ta terör propagandasına 3 gözaltı
06 Nisan 2019 Cumartesi 16:10 - Son Güncelleme 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:19
Şırnak Silopi'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle, HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.
Şırnak Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün propagandasını yapanların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz ile Behiye Nayır ve Emine Özek gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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