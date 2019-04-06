Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Müdürü Göksu Güney, büyük taşınma sırasında oluşan yoğunluktan dolayı bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Güney, taşınmanın başladığı günden bu yana gece saat 00.00 verilerine göre 109 bin yolcu ile 636 uçağa hizmet verdiklerini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda genellikle yurt dışı uçuşlarında etkili olan yoğunluk, yurt içi uçuşlarında da yaşandı.

Yolcuların yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi için Sabiha Gökçen Havalimanı ile çeşitli hava yolları tarafından uyarıları yapıldı.

Kaynak: AA