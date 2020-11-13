Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.