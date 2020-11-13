Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 198 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 198 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:28
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