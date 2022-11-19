Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle teleferiğin tam gün kapalı olacağı duyuruldu.​​​​​​​

Meteorolojiden yapılan açıklamada ise kent genelinde dünden beri etkili olan kuvvetli lodosun pazartesiye kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği kaydedildi.