Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemeyecek.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle teleferiğin tam gün kapalı olacağı duyuruldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada ise kent genelinde dünden beri etkili olan kuvvetli lodosun pazartesiye kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği kaydedildi.
Etiketler: Bursa
Son Haberler
- 16:24
- 16:23
- 16:25
- 16:06
- 15:44
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk kürek maratonu başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz