Karacabey ilçesinde ikamet eden H.A'nın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan tablo, deri kitap ve tarihi objeleri satmak için alıcı aradığını belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 1 ikona tablo, 1 taş kutu içinde deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 bronz figürlü obje, 1 bronz Eros heykeli, 1 Bizans dönemine ait altın para ve 1 Hardiyanus dönemine ait bronz sikke ele geçirdi.

Ekipler, tarihi eserleri satmak isteyen H.A. ile beraberindeki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemeler Bursa Müzeler Şube Müdürlüğüne teslim edildi.