Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan tütün salgını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Sigara dumanında 5 bin 300'den fazla kimyasal madde bulunuyor. Her yıl 1,8 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğu, 1,6 milyon kişinin de hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Tütünle mücadele çalışmaları

Bu nedenle hem hastalık riskinin önlenmesi hem de sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi amacıyla tütünle mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Türkiye'de de tütünle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çalışmalarla şunlar amaçlanıyor:

"Kanser gibi pek çok kronik rahatsızlığı, kalp damar hastalıkları ve bunlara bağlı yaşam kayıplarını önlemek, bu kronik hastalıklara yönelik sağlık harcamalarını ve iş gücü kayıplarını azaltmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak."

Bu kapsamda, Türkiye'de tütünle mücadele alanında yürütülen çalışmalarda, çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının tütün dumanından pasif maruziyetinin önlenmesi büyük önem taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bursa'dan 5 bin başvuru

Sigara bırakma poliklinikleri de bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere yardım ediyor. Bursa'da da bu poliklinikler ilgi gördü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, polikliniklere müracaat eden 5 bin 611 kişiden bin 302'sinin sigarayı bırakarak sağlıklı hayatı tercih ettiğini belirtti.

Mücadelenin en önemli aşamalarından birinin kullanıcıların bırakmaları yönünde desteklenmesi olduğuna dikkat çeken Akan, bilimsel geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılması halinde tütün bağımlılığından kurtulmanın mümkün olabildiğini vurguladı.

"Kullanıcıların bu husustaki farkındalıklarını ve motivasyonlarını artırmak önemli. İlimizde bu doğrultuda aktif hizmet veren gerek hastanelerimiz bünyesinde gerekse birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık hayat merkezlerimizde yer alan 17 sigara bırakma polikliniği bulunuyor. Her yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuranların ve aynı şekilde poliklinikler vasıtasıyla sigarayı bırakanların sayısı artıyor. Vatandaşlar, Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak danışmanlık hizmeti alabilir. Bu polikliniklerde sigara bırakma konusunda eğitim almış uzman hekim, hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli görev yapıyor. Hekim tarafından, sigara kullanıcısı genel bir sağlık bakış açısıyla değerlendirilerek bağımlılık düzeyi ortaya konuluyor. Gerekli tanısal testler, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri yapılıyor. Değerlendirme sonucunda farmakalojik tedavi düzenleniyor, gerekli durumlarda davranışsal bilişsel danışmanlık hizmeti veriliyor."

Ayrıca Akan, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç ve bantların kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA