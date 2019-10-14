Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulundu.

Patlamanın, parça tesiri yapacak nitelikte olmayan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA