Türkiye
Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı14 Ekim 2019 Pazartesi 08:19 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:25
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı. Kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.
Teknede bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı. Kayıp 1 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor..