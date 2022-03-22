Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesi'nde seyreden Salim Dereli idaresindeki hafif ticari aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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