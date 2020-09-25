Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nde yapılan toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa’da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ile bölge müdürleri de katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Büyükdede, Bursa'nın Türkiye için çok önemli bir sanayi merkezi olduğunu belirtti.

"25 milyon metrekare genişletilmesi yönünde talep var"

Bursa'nın ihracatın, otomotiv ve tekstil üretiminin merkezi olduğunu kaydeden Büyükdede, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa sanayisinin mevcut 50 milyon metrekarelik alanının en az 25 milyon metrekare daha genişletilmesi yönünde bir talep var. Bursa bunun için çok müsait bir şehir. Bakanlık olarak bu gelişime katkı sağlamaya hazırız. Bursa'dan büyük beklentilerimiz var. Kentin ekonomiye katkılarının daha da artacağına inanıyorum. Yerli otomobilin de geldiği şehir olarak Bursa artık bunun için ihtiyaç duyulan altyapıyı da geliştirmek zorunda. Bursa şu anda görüldüğü kadar çok fazla sanayi alanı üretmiş bir şehir değil. Toplam alanın sadece binde 8’i sanayiye ayrılmış. BTSO'nun TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi projeleri çok değerli projeler.

Bursa'nın merkezinde yer aldığı Marmara Havzası Türkiye'nin altın gerdanlığı. Türkiye ekonomisin yüzde 54'ünü bu bölge sırtlamış durumda. Bunu köreltmek değil geliştirmek gerekiyor. Bu yüzden yerel yönetimlerle birlikte sanayiciler için alan üretmemiz, sanayi alanlarını büyütmemiz gerekiyor. Toplam alan içinde 0,3 paya sahip olan sanayimiz ülkemizin GSMH'sinin yüzde 29,5’ini üretiyor. Yüzde 29,5’lik paya sahip tarım alanlarında ise GSMH’nin 5,8’ini üretiliyor. Türkiye sanayisi sürekli büyüyor. Büyüyen sanayimiz için mutlaka yeni yerler üretmeliyiz."

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da salgın süreci ve sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninin önemli fırsatlar barındırdığına değindi.

Fırsatları değerlendirebilmek için yeni döneme hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Burkay, "BTSO olarak hayata geçirdiğimiz projelerin tamamı firmalarımızı yeni ekonominin sunduğu fırsatlara hazır hale getirmeye yönelik projeler. TEKNOSAB, Model Fabrika, BUTEKOM, BUTGEM ve MESYEB gibi projelerimiz Bursa sanayisinin dünya ile rekabetini sürdürebilmesine imkan sağlayacak. Bunun için sanayiciye yatırım alanları açmamız gerekiyor. Bursa’da sanayide kullanılan toplam alan Çin Guangzhou’daki tek bir fabrikaya eşit. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz ama büyüyecek alanımız yok. Özellikle Marmara Havzası ülkemizin zenginlik kaynağı. Türkiye’nin aklı burası. Bunları göz önünde bulundurarak bu bölgeye yön çizmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bursa’da sanayi yatırımları için çok büyük alanlarımız yok"

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik ise Bursa'nın 17 sanayi bölgesi olmasına rağmen bu alanların toplamının Gaziantep ve Konya gibi illerdeki tek bir organize sanayi bölgesinin büyüklüğüne denk geldiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Bursa’da sanayi yatırımları için çok büyük alanlarımız yok. Şirket olarak bu yüzden Bursa dışına yatırım yapmak zorunda kaldık. BTSO’nun TEKNOSAB projesi bizi bu konuda çok rahatlattı. Yatırımlara da başlayacağız. TEKNOSAB projesi olmasaydı yerli otomobil projesi için Bursa’nın tercih edilmesi mümkün olmayacaktı. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın bu noktada takdir edilmesi, isminin anılması gerekiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ziyaret kapsamında ayrıca Demirtaş OSB içerisindeki BTSO Eğitim ve Teknoloji Adası'nda yer alan BUTGEM, MESYEB, Model Fabrika, EVM ve BUTEKOM projelerini de inceledi.