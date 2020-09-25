Merkez Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi'nde, iddiaya göre elektrik direğinde oluşan kaçak akım, mahallede bulunan amca çocukları Sabah ve Kadir Çoban'a ait ahırlara yayıldı.

31 hayvan telef oldu

Akıma kapılan Sabah Çoban'a ait 27 küçükbaş hayvan ile Kadir Çoban'a ait 3 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra giren Kadir Çoban'ın annesi ve ağabeyi de akıma kapılarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekip sevk edildi. Ekiplerin akımı kesmesinin ardından Antakya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

"100 bin liraya yakın zararım var"

Ahır sahiplerinden Sabah Çoban, elektrik direğinden gelen kaçak akımın ahırlarına yayılması sonucu 27 koyununun telef olduğunu söyledi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Çoban, koyunlardan 10 tanesini damızlık olarak 5'er bin liradan aldığını, diğerlerini de Kurban Bayramı'nda satmak amacıyla beslediğini belirterek, "100 bin liraya yakın zararım var, çok mağdurum, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Anne ve oğulları ölümden döndü

Olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden Kadir Çoban ise sabah hayvanlarını beslemek ve su vermek için ahıra girdiklerinde annesi, ağabeyi ve kendisinin de akıma kapıldığını söyledi.

Akıma kapıldıklarını anlayınca kendilerini dışarı zor attıklarını belirten Çoban, "2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanım telef oldu. Evimiz başımıza yıkıldı" diye konuştu.