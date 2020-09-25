2014'teki sokak olaylarının arkasında oldukları iddia edilen eski HDP milletvekilleri ve terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında olduğu tam 82 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

6-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmada 6 yıl sonra yeni bir safhaya geçildi.

Uzmanlara göre bu adım demokratik hukuk devletinin caydırıcılığının bir göstergesi. Operasyonun anlamı sadece 6-8 Ekim olayları ile sınırlı değil. Yargı, gayrimeşru yollara sapanların peşini bırakmayacağının mesajını veriyor.

"Siyaseti şiddetle tayin etmek isteyenelerin yanına kalmıyor"

Konu hakkında Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

"Halkı sokağa davet ettiler. Sokakta ne olacağını bilmeleri halinde yani öyle demokratik bir hadiseye davet etmediler. Şiddet hareketlerine davet ettiler.

6 yıl da geçse 7 yıl da geçse bu tür siyaseti şiddet marifetiyle tayin etmek isteyen Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik şiddet kullanan, meşru legal siyaseti bu şekilde kullanmak isteyen yapıların bunlar yanına kar kalmıyor.

Hukuk bunun hesabını soruyor. Nasıl Türkiye darbelerle yüzleşiyorsa, darbelere yol açan güzergah hazırlayan teşebbüsler ve onların arkasındaki örgütlerden de hesap sorulacağının kesin kanaat olarak yerleşmesi lazım."

