Kaza, Atatürk Havalimanı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücü Tamer Ünver'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Dünya Ticaret Merkezi önünde önce aydınlatma direğine daha sonra da reklam panosuna çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sürücü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Tamer Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen cenaze aracıyla Ünver'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.