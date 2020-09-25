Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönüne giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Bolu il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı, TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada, bagaja saklanmış 102 parça halinde 21 kilo 150 gram esrar ve 3 kilo 448 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu iş insanı Nour Al Sarma, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.