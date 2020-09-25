Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan iş insanı tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da, 21 kilo 150 gram esrar ve 3 kilo 448 gram uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu iş insanı Nour Al Sarma tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönüne giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, Bolu il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı, TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada, bagaja saklanmış 102 parça halinde 21 kilo 150 gram esrar ve 3 kilo 448 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu iş insanı Nour Al Sarma, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Bolu uyuşturucu operasyonu Nour Al SarmaSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 15:50
Sıradaki Haber
Karabük'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz