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Denizli'de 11 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eldenizli Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu kurutulduğu yönünde istihbarat üzerine düzenlediği operasyonda kurumaya bırakılmış 11 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: denizli uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 15:40
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