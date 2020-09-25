Emniyet güçlerince ilçe genelinde uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürün sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 118 gram esrar, 2 gram kokain, 576 kutu gümrük kaçağı tütün, 2 bin 400 gümrük kaçağı puro, 41 şişe gümrük kaçağı içki, 3 bin 600 gümrük kaçağı elektronik sigara, 14 bin makaron, bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin sigara filtresi ile 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.