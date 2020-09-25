Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 9 gözaltı
Mersin’in Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı içinde yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet güçlerince ilçe genelinde uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürün sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 118 gram esrar, 2 gram kokain, 576 kutu gümrük kaçağı tütün, 2 bin 400 gümrük kaçağı puro, 41 şişe gümrük kaçağı içki, 3 bin 600 gümrük kaçağı elektronik sigara, 14 bin makaron, bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin sigara filtresi ile 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Etiketler: Mersin uyuşturucu operasyonu kaçakçılık operasyonu SilifkeSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 16:37
Son Haberler
- 16:44
- 16:44
- 16:41
- 16:28
- 16:13
Sıradaki Haber
İstanbul'da feci kaza: Otomobilde sıkışan sürücü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz