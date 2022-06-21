Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Bursa'da sağanak nedeniyle yol çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun yağış Bursa'nın İznik ilçesinde etkili oldu. İlçeyi Bursa'ya bağlayan karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu suyla kaplandı, bölgede ulaşım aksadı.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle İznik Gölü'nün güney yolunda su baskını meydana geldi.
Yoğun yağış İznik'te gece boyunca etkili oldu.
Yağışla birlikte İznik-Bursa karayolunun Göllüce köyü mevkiinde çökme oldu.
Yoğun balçık ve ağaç parçalarının kapladığı kara yolu trafiğe kapandı.
Kapanan yolda bir yolcu minibüsü de saatlerce mahsur kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun yağış ulaşımı aksattı
Ulaşımın durduğu İznik-Göllüce Mahallesi yoluna, Karayolları 147. Şube Şefliği, Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile İznik Belediyesi ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle çalışma yapan ekipler suyu tahliye etti, yola sürüklenen toprağı ve taşları temizledi.
Çalışmaların ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
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