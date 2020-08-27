Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da Sadağı Kanyonu 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.
Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı'nı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.
Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5,24 hektarlık bölüm de riskli alan olarak ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Sadağı Kanyonu doğal sit alanı resmi gazeteSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:02
Son Haberler
- 11:44
- 11:36
- 11:33
- 11:30
- 11:18
Sıradaki Haber
Adana'da kaçakçılara darbe: 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz