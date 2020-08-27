İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kaçakçılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların depo, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, kaçak 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.