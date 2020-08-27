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Adana'da kaçakçılara darbe: 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kaçak 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kaçakçılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.
Zanlıların depo, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, kaçak 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi.
Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana kaçak makaron kaçakçılıkSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:53
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