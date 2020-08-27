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Adıyaman'da 41 eve karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 41 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 41 evde karantina uygulaması başladı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:49
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