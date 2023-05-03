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Türkiye
AA 03.05.2023 23:45

Bursa'da profesör darbedildi: 2 hasta yakını gözaltına alındı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli profesörü darbettiği ileri sürülen iki hasta yakını gözaltına alındı.

Bursa'da profesör darbedildi: 2 hasta yakını gözaltına alındı

İddiaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer'i, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları evine giderken darbetti.

Olayın ardından iki zanlının, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biçer'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiğini bildirdi.

Sağlığa ve sağlık veren ellere yönelik şiddeti nereden gelirse gelsin kabul edemeyeceklerini belirten Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımız canla başla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederken, hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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Bursa Sağlık Çalışanları
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