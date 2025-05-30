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Türkiye
AA 30.05.2025 05:10

Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde S. B. yönetimindeki tır ile F. A. idaresindeki otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.

Hafif yaralanan diğer sürücü Büyü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası Adli Tıp Kurumu İtfaiye 112 Acil Çağrı Merkezi
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