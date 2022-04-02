Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 08:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki yangın, kuvvetli lodosun da etkisiyle dünden beri sürüyor.
Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Harmancık ve Keles'ten gelen ekipler, 22 arazöz, 14 tanker, 2 greyder, bir loder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale ediyor.
Yangından yaklaşık 60 hektarlık bir alanın etkilendiği öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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