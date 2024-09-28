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Türkiye
AA 28.09.2024 12:05

Bursa'da kamyonet otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetin otomobile çarpması nedeniyle yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kamyonet otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa yönüne giden Ozan Ö. idaresindeki kamyonet, Orhangazi Kavşağı yakınında aynı istikamette seyreden Yahya G'nin kullandığı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere de vurarak durabildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Ozan Ö. ile otomobilde bulunan Göktuğ Enes G. yaralandı. Otomobil sürücüsü ile eşi Özlem G. ve çiftin diğer çocukları Yusuf Kaan G. ise kazayı yara almadan atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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