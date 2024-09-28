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Türkiye
TRT Haber 28.09.2024 11:00

Sıcaklıklar 15 derece düşecek: Kar mı geliyor?

Soğuk hava kütlelerinin kuzeyden güneye doğru hareket etmesiyle pazartesi günü sıcaklıkların yer yer 10 ila 15 derece düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte şiddetli yağışların ve olası sel riskinin arttığını belirtti. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilir.

Sıcaklıklar 15 derece düşecek: Kar mı geliyor?

Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ani bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak 10 ila 15 dereceye kadar düşecek. Yazın etkisi Eylül sonuna kadar devam etse de, önümüzdeki hafta sonbaharın sert yüzünü göstermesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarındaki bu ani düşüşle birlikte birçok bölgede kuvvetli yağışlar görülecek, bazı bölgelerde ise yerel fırtınalar ve sağanaklar etkili olabilir. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde sel ve heyelan gibi olası afetlere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar 15 derece düşecek: Kar mı geliyor?

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların ani şekilde düşmesinin sebebini ve ne kadar süreceğini İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ile konuştuk.

"Sıcaklık düşüşleri ani olacak"

Prof. Dr. Gönençgil, mevsim geçişlerinin bu yıl daha belirgin bir şekilde hissedildiğini belirtti. “Eylül, Ekim ve hatta Kasım aylarının başı Türkiye için bir geçiş dönemi olarak kabul edilir. Ancak bu yıl yaz mevsimi uzadı ve sıcak hava kütleleri Eylül sonuna kadar etkisini sürdürdü. Şimdi ise kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri devreye giriyor ve bu, hızlı bir sıcaklık düşüşüne neden olacak” diye konuştu.

"Yüksek kesimlerde kar görülebilir"

Gönençgil, kuzey kökenli bu hava sistemlerinin Türkiye'yi etkisi altına alacağını ve bunun sadece sıcaklık düşüşüyle sınırlı kalmayacağını söyledi:

"Soğuk hava kütlesi, aynı zamanda kuvvetli sağanak yağışları da beraberinde getirecek. Bu yağışlar özellikle Karadeniz kıyılarında daha etkili olacak ve sel riskini artıracak. Ayrıca doğu bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bile beklenebilir."

Sonbahar etkisini iyice hissettirecek. Bir iki günlük sıcak hava dalgaları görülebilir, ancak bunlar geçici olacak. Artık mevsim normallerine dönüyoruz.
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil

"Havadaki nem miktarı yağışları belirleyecek"

Uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir anda düşmesinin afet riskini artırabileceğini vurgulayan Gönençgil, özellikle şehirlerde altyapı sorunlarının da devreye girdiği durumlarda şiddetli yağışların sele dönüşebileceğini belirtti:

"Zemin sıcak ve nem miktarı yüksek olduğu için bu faktörler yağışların daha şiddetli olmasına neden olabilir. Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle hava olayları daha aşırı hale geldi. Artık yağış miktarını ya da fırtına etkisini önceden tahmin etmek zorlaşıyor, çünkü atmosferde tutulan aşırı nem miktarı bir anda tahminlerin üzerinde yağışlara neden olabiliyor."

Sıcak havalar yerini mevsim normallerine bırakıyor

Önümüzdeki haftanın ortalarına kadar sürmesi beklenen bu hava olayının ardından, sistemin doğuya doğru çekilmesiyle sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor. Ancak Gönençgil’e göre, artık yaz sıcaklıklarının geri dönmesi pek olası değil: "Sonbahar etkisini iyice hissettirecek. Bir iki günlük sıcak hava dalgaları görülebilir, ancak bunlar geçici olacak. Artık mevsim normallerine dönüyoruz."

Prof. Dr. Gönençgil, bu tür geçiş dönemlerinde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, ani hava değişimlerinin altyapı sorunlarını tetikleyebileceğini ve bu yüzden yetkililerin hazırlıklı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Özellikle yağışların şiddetli olacağı bölgelerde vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.

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