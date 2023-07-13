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Türkiye
AA 13.07.2023 22:04

Bursa'da kaçak kazı yapan 8 kişi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaparak define aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Bursa'da kaçak kazı yapan 8 kişi tutuklandı

Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elbeyli Mahallesi'ndeki bir kuyuda suçüstü yakalanan Y.E., N.D., S.A.B., F.Y., K.Y., M.Ç., H.A., N.E. ve U.B.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.E, N.D, S.A.B, F.Y, K.Y, M.Ç, H.A. ve N.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

U.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2019'da 7 kişiden biri hayatını kaybetmişti

Jandarma ekipleri 12 Temmuz'da Elbeyli Mahallesi'ndeki Kızıltepe bölgesinde bulunan bir kuyuda kaçak kazı yapıldığı ihbarını almış, şüphelilerden 7'sini kuyunun çevresinde yakalanmıştı.

Yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuya indikleri düzeneğin bozulması nedeniyle içeride kalan 2 şüpheli ise AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılıp gözaltına alınmıştı.

Aynı bölgede 2019'da define aramak için kuyuya giren 7 kişiden biri hayatını kaybetmişti.

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