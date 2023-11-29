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Türkiye
İHA 29.11.2023 08:47

Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da hızı 95 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle motosikleti devrilen genç ve ona yardıma gidenler ayakta durmakta güçlük çekti, giysi dolabı caddeye sürüklendi.

Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına adeta hayatı felç etti. Osmangazi ilçesinde fırtınada devrilen motosiklet sürücüsü ve onun yardımına koşanlar ayakta durmakta güçlük çekti.

Gökdere Vadisi'nde fırtına sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar birbirine sarılırken, bir genç ise emekleyerek kendisini korumaya aldı.

Yıldırım ilçesinde bir giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Valilik uyardı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün kentte sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatlı olması istendi.

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Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
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