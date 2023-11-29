Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına adeta hayatı felç etti. Osmangazi ilçesinde fırtınada devrilen motosiklet sürücüsü ve onun yardımına koşanlar ayakta durmakta güçlük çekti.

Gökdere Vadisi'nde fırtına sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar birbirine sarılırken, bir genç ise emekleyerek kendisini korumaya aldı.

Yıldırım ilçesinde bir giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Valilik uyardı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün kentte sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatlı olması istendi.