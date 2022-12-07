Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 9'unu gözaltına alan ekipler, bir zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.