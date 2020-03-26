Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanlarına eş zamanlı baskın düzenlendi.

Gece saatlerinde harekete geçen ekipler, tek tek adreslerin bulunduğu mekanlara yöneldi.

Uygulama kapsamında, açık olan bir mekanda müşteri ve işletmecilerinin de aralarında bulundu 20 kişi gözaltına alındı, açık iş yerleri mühürlendi.