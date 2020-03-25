Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da refüje çarparak devrilen otomobilin içindeki sürücüsü ve 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa-Mardin kara yolu Dağyanı Jandarma Karakolu önünde refüje çarpan otomobil devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan 7 kişi daha yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: şanlıurfa trafik Kazası yaralı otomobilSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 00:05
Sıradaki Haber
Van'da minibüs devrildi: 20 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz