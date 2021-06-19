Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 08:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da eğlence mekanına baskın
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 26 kişiye salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza uygulandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi'ndeki işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Kontrollerde işletmeye giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve müşterilerin bu şekilde kabul edildiği belirlendi.
Tedbirleri ihlal eden 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza
Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 26 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal etmekten 81 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.
İş yeri sorumlularına ayrıca eksik belge, kapalı alanda sigara içme ve ruhsata uygun faaliyet göstermeme gerekçeleriyle de işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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