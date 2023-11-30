Bursa'da dere taştı: Tarım arazileri su altında kaldı

Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşan Çakırca Deresi, çevresindeki tarım arazilerini su altında bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk edilen İznik Belediyesine bağlı Fen ve Afet İşleri Müdürlükleri ekipleri, suyun tahliyesine ve hasar tespitine yönelik çalışma başlattı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada, gece boyu yoğun devam eden yağış sonrası derenin taştığını belirterek, "Çakırca Mahallesi'nin sahil kısmındaki tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kaldı. Ekiplerimiz dronla bölgeyi görüntüledi. Sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetten etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.