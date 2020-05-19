Orhangazi Belediyesi tarafından, eski bir zabıta aracının etrafı kaplanarak Bandırma Vapuru'na benzetildi.

Bir hafta süren çalışmalar sonucunda hazır hale getirilen ve bayraklarla da süslenen araç, Orhangazi Belediye Başkanı Bakir Aydın'ın da katılımıyla ilçe sokaklarında dolaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar, araçtan çalınan şarkı ve marşlara balkonlarından eşlik etti.