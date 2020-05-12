Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı açıklandı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, COVID-19 vakalarının artması nedeniyle ilçenin Adaköy Mahallesi Kıymet Sokağı'nda bulunan 8 apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı duyuruldu.
Açıklamada, bu binalarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınıp uygulamaya geçildiği ifade edildi.
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