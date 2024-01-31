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Türkiye
AA 31.01.2024 21:27

Bursa'da 327 parça tarihi eser ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 327 parça tarihi eser ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 327 parça tarihi eser ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheliler A.M.ve M.A.D'nin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istedikleri bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyon kapsamında şüphelileri gözaltına alan ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 297 adet Roma dönemine ait tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 adet mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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