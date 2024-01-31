Açık 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.01.2024 18:22

Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde inşası süren çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, yapımı tamamlanan çelik köy evlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Çelik köy evlerimizin ilk etap teslimine başlıyoruz. Son 6 gün" açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplam 307 bin konutun yapımı devam ediyor.

Depreme dayanıklı çelik köy evleri, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ahırlı ve 2 katlı olarak yapılacak.

ETİKETLER
Deprem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sıradaki Haber
2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:37
Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası
19:28
İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze saldırıları sonrası için aşamalı bir plan üzerinde çalışıyor
19:21
Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda esir takası yapıldı
19:25
BM Genel Sekreteri: UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir
19:17
Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarını soruşturmak için uluslararası heyet kurulmalı
19:15
Hamas: İsrail'in Gazze'de 30 Filistinliyi infaz etmesiyle ilgili suç belgelenmeli
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ