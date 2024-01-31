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Türkiye
AA 31.01.2024 21:25

Ankara'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Ankara'da 10 kişilik grubun bir market işletmecisine yönelik bıçaklı saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde market işleten S.İ. ile alışveriş için gelen 2 kadın arasında dün bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı.

Kadınların durumu yakınlarına anlatması üzerine 10 kişilik grup, olaydan bir gün sonra geldikleri markette S.İ'ye bıçakla saldırdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.İ. hayatını kaybederken çıkan arbedede yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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