Açık 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 20.09.2023 02:31

Bursa'da 3 araç çarpıştı: 3'ü polis, 6 yaralı

Bursa'da polis aracı, servis minibüsü ve taksinin karıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

Bursa'da 3 araç çarpıştı: 3'ü polis, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Osmangazi ilçesinde, görevden dönen polis aracı, Asım S. yönetimindeki servis minibüsü ve aynı yönde seyreden Göksel Ç.'nin kullandığı taksi ile çarpıştı.

Polis aracı, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memurları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, servis minibüsünde yaralanan 3 işçi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası Polis Taksi
Sıradaki Haber
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:10
Libya'daki sel bölgelerinde en az 36 resmi kurum çalışma yapıyor
02:51
İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında gözaltı kararı 46'ya yükseldi
02:05
Zelenskiy: Ukrayna'nın barış formülü küreselleşiyor
01:54
Bakan Şimşek: Görüşmeler Türkiye'ye fon akışına katkı sağlayacak
01:32
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 20 yılda 8 kat arttı
01:20
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ