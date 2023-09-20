Bursa'da 3 araç çarpıştı: 3'ü polis, 6 yaralı

Osmangazi ilçesinde, görevden dönen polis aracı, Asım S. yönetimindeki servis minibüsü ve aynı yönde seyreden Göksel Ç.'nin kullandığı taksi ile çarpıştı.

Polis aracı, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memurları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, servis minibüsünde yaralanan 3 işçi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.