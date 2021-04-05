Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 2 katlı mobilya dükkanında yangın
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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