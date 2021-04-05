Merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.