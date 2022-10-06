Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ziya Gün idaresindeki motosiklet, Bülent Ecevit Bulvarı Süt Ofisi kavşağında M.A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Yaşamını yitiren gencin yakınları hastane önünde toplandı.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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